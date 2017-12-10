Принятое за публичный секс чаепитие стало объектом разбирательств в Воронеже

В Воронеже хотели выгнать студента из общежития, когда вахтерам показалось, что он занимается сексом на балконе. Об этом пишет Vista News.

В одной из комнат общежития студенты проводили вечеринку. После первого замечания вахтеров большинство молодых людей разошлось. Несколько студентов решили попить чай и вышли с чашками на балкон. Вахтеры приняли чаепитие за секс на глазах у людей.

По факту придуманной истории вахтерами было написано заявление руководству вуза.

В октябре суд в Тунисе приговорил к тюремному заключению пару, которая занималась сексом в автомобиле.

