Украинский замминистра призвал раздробить Россию

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал к прагматическому подходу к отношениям с Россией. Об этом сообщает «Главред».

В ходе дискуссии в чате издания Тука заявил, что «политически в перспективе Россия будет оставаться врагом независимой Украины, поэтому наша задача — стремиться раздробить Россию на части». Он отметил, что не понимает тезисов о «братских народах» и «братской любви» и назвал их «соплями».

Он также высказал свое мнение о способах построения отношений между Украиной и Россией. «Не думаю, что в России есть шанс у ультраправых прийти к власти. Они маргиналы и могут прийти к власти только в результате переворота. Что касается отношений с Россией, они должны быть, в первую очередь, прагматичными», — отметил Тука.

В октябре Тука заявлял, что Крым вернется под контроль Киева только в одном случае — при уничтожении России как государства. «Если пути возвращения контроля на Донбасс я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма — кроме уничтожения России как государства в существующем режиме — другого пути я сегодня не вижу», — сказал тогда чиновник.