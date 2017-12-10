Конькобежец Денис Юсков обновил мировой рекорд на дистанции 1500 метров

Россиянин Денис Юсков выиграл забег на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), обновив мировой рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

Юсков финишировал с результатом 1 минута 41,02 секунды, улучшив достижение американца Шани Дэвиса на две сотых секунды. Рекорд держался с декабря 2009 года.

В феварале 2016 года Юсков стал трехкратным чемпионом мира.

С 5 по 7 января в подмосковной Коломне пройдет первенство Европы по конькобежному спорту. Международный союз конькобежцев пообещал, что решение МОК о временном отстранении Олимпийского комитета России не повлияет на проведение в стране международных соревнований.