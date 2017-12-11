Русскоязычные джихадисты передислоцировались в Египет

Telegram-канал Directorate 4, который занимается обзором деятельности террористов, опубликовал видеозапись, на которой русскоязычный боевик террористической организации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) демонстрирует оружие, захваченное у армии Египта в боях на Синайском полуострове.

Экстремист в ролике пригрозил президенту Египта Абдул-Фаттаху Ас-Сиси и пообещал изгнать солдат египетской армии с полуострова, а затем и выгнать их из страны. Тему России в своей речи он не затрагивает.

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«Качество и способ распространения ролика указывают на то, что видео явно неофициальное и сделано для внутреннего употребления. Это позволяет предположить, что в Египте присутствует немало выходцев из России, примкнувших к ИГ», — отмечают авторы канала.

«Это неудивительно, если вспомнить сколько людей из России и стран СНГ выехало в Египет для учебы в университете Аль-Азхар и других менее крупных религиозных учебных заведениях, которые зачастую являются вербовочными пунктами террористов», — напоминается в сообщении.

Также авторы Directorate 4 обращают внимание на оружие, находящееся у боевика. В руках он держит боевoe ружье Benelli M3 Super 90, а на земле лежат пулемет Калашникова, пусковая труба РПГ-7 и автомат Калашникова «сотой серии». Команда Directorate 4 предполагает, что АК могло попасть к террористам из Ливии.

6 декабря начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал полное освобождение территории Сирии от боевиков ИГ.