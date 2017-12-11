На Украине американец зашел в магазин и умер

В магазине в украинском Львове скончался военный инструктор из США. Об этом сообщает УНИАН.

Сообщение о внезапно скончавшемся молодом человеке поступило в полицию города 10 декабря. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства смерти мужчины.

Как отметили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, 21-летний военнослужащий Вооруженных сил США находился на Украине в составе миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности, который размещен на Яворовском военном полигоне.

27 ноября сообщалось о гражданине США, скончавшемся в самолете, выполнявшим рейс из Нью-Йорка в Москву. Молодой человек почувствовал себя плохо приблизительно через пять часов после вылета, через несколько минут он умер. После посадки самолета американец был доставлен в медицинский пункт аэропорта Шереметьево. Там медики констатировали наступившую ранее смерть. По предварительным данным, причиной стала острая сердечная недостаточность.