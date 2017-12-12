Москвич хотел посмотреть на огонь и сжег бездомного

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На северо-востоке Москвы мужчина намеренно поджег мусорный контейнер, в результате чего заживо сгорел спавший рядом бездомный. Об этом сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах во вторник, 12 декабря.

Инцидент произошел поздно вечером 6 декабря во дворе дома №11 на улице Константинова. Подозреваемого через несколько дней задержали сотрудники столичного уголовного розыска. Им оказался безработный москвич 1986 года рождения. Информацию о его поимке агентству подтвердили в пресс-службе управления МВД по Москве.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

В сентябре прошлого года 18-летний житель Биробиджана получил 16 лет заключения за жестокое убийство человека, спавшего на лестничной клетке. Молодой человек с друзьями ранее неоднократно выгонял его из подъезда. В очередной раз увидев мужчину спящим на лестнице, он дошел до ближайшей автозаправки, купил там бензин, облил им потерпевшего и поджег, а после отправился домой спать.

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