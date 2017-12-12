Ученые увидели связь между едой и настроением

Ученые из Бингемтонского университета (США) выяснили, что разные продукты по разному влияют на настроение людей разных возрастов. Результаты исследования опубликованы на портале MedicalXpress.

Так, выяснилось, что людям в возрасте 18-29 лет необходимо потреблять больше мяса, которое позволяет добиться в мозге большего числа предшественников нейромедиаторов, и в частности улучшающего настроение дофамина. Лицам в возрасте от 30 лет рекомендовали для позитивного настроя потреблять больше содержащих антиоксиданты фруктов, а также воздержаться от продуктов, ненадлежащим образом стимулирующих симпатическую нервную систему — в частности, кофе.

В ноябре Диетолог Роб Хобсон из Великобритании рассказал, что уровень сексуального желания во многом зависит от продуктов, которые человек употребляет в пищу. По его утверждению, для повышения либидо необходимо употреблять на завтрак продукты с высоким содержанием витамина D. К таким относятся грибы, яйца, скумбрия и обогащенные сухие завтраки.

В 2015 году американские психологи выяснили, что эмоциональная привязанность к пище, связанная с ее восприятием как части семейной и культурной традиций, а не как элемента системы вознаграждения после стрессовых ситуаций, в 90 процентах случаев помогает избежать переедания.