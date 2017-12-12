Девушка сделала десятки операций в попытке стать похожей на порноактрису

YouTube-блогер из Гонконга под псевдонимом Berry NG перенесла 30 пластических операций, чтобы стать похожей на любимую порноактрису своего молодого человека. Об этом сообщает Mirror.

По словам 22-летней Berry NG, она сделала несколько операций на лбу, губах, носу, веках и даже груди, чтобы полностью изменить свой внешний вид. Однако, несмотря на все ее старания, молодого человека совершенно не впечатлило, что девушка сделала со своим телом. «Если бы он остановил меня и сказал, что я достаточно красива для него — я бы сразу остановилась. Но он ничего не говорил», — призналась она.

Berry NG пояснила, что во время просмотра порнографических фильмом ее парень очень впечатлился размером грудей актрис. «Какие большие. Как здорово», — цитирует Berry NG его реплики.

Тем не менее, когда девушка решилась на увеличение груди, парень совсем не оценил ее поступок, а ее мама расплакалась. «В тот момент я поняла, что моя одержимость вышла из-под контроля», — вспомнила Berry NG.

В итоге она решила расстаться с парнем, которому, как она утверждает, никогда не понравится ее внешний вид, и поклялась никогда в жизни не ложиться снова под нож: «У меня может быть поддельное лицо, но сердце у меня больше, чем у многих».

Berry NG запустила канал, на котором она предупреждает желающих пластических операций девушек об опасности и обманчивости хирургии.