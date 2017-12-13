В Москве загорелся Главный павильон ВДНХ

В Москве на проспекте Мира произошло возгорание у Главного павильона ВДНХ, сообщение об этом размещено на сайте ГУ МЧС по Москве.
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве в 23:07. По предварительной информации, загорелись строительные леса на площади около 100 квадратных метров. «Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.
Позже в МЧС отчитались о том, что в 23:49 пожар был локализован. Telegram-канал «Московские новости» указывает, что в результате инцидента пострадало два человека, еще 50 были эвакуированы.
Источник «Интерфакса» сообщил, что из здания были спасены два человека, их жизням ничего не угрожает.
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