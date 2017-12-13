В Москве загорелся Главный павильон ВДНХ

В Москве на проспекте Мира произошло возгорание у Главного павильона ВДНХ, сообщение об этом размещено на сайте ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Москве в 23:07. По предварительной информации, загорелись строительные леса на площади около 100 квадратных метров. «Сведений о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

#вднхгорит #вднх #пожар #шок #большехештегов A post shared by Serega (@rynok_krynok) on Dec 12, 2017 at 12:32pm PST

Горит главный павильон ВДНХ #вднх #пожар #гдепожарные #пожарвднх #вднхпожар A post shared by Михаил Калиев (@mifka_forest) on Dec 12, 2017 at 12:19pm PST

Позже в МЧС отчитались о том, что в 23:49 пожар был локализован. Telegram-канал «Московские новости» указывает, что в результате инцидента пострадало два человека, еще 50 были эвакуированы.

Источник «Интерфакса» сообщил, что из здания были спасены два человека, их жизням ничего не угрожает.

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