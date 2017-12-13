Представители ООН оценили экологические успехи Подмосковья

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган рассказал представителям ООН о работе по защите окружающей среды, которая проводится на территории региона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 декабря.

Иностранные специалисты посетили международную выставку-форум «Экотех-2017», которая проходит в подмосковном Красногорске. Коган пообщался с исполнительным директором программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эриком Солхеймом и экологическим активистом, пловцом-экстремалом, обладателем звания «Покровитель океанов» Луисом Пью. В частности, министр продемонстрировал гостям стенд с достижениями региона в экологической сфере.

«Мы приехали в Россию, чтобы обсудить важнейшие экологические проблемы, такие как состояние водоемов и рост количества бытовых отходов и, в частности, пластика. Московская область добилась заметных успехов в решении этих проблем, прогресс налицо», — отметил Солхейм.

Ранее в среду заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов в ходе форума-выставки вручил Александру Когану награду «За активную экологическую политику региона». В свою очередь Коган отметил, что в этом году в области состоялось свыше 1180 мероприятий экологической направленности, в которых приняли участие почти 1,7 миллиона человек.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в открытии форума экотехнологий, в рамках которого будут подведены итоги Года экологии в России.

Международная выставка-форум «Экотех» работает в Красногорске 12-14 декабря.