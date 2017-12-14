Житель Подмосковья выбил зубы пасынку за непослушание

В городе Мытищи (Московская область) 31-летний мужчина выбил зубы четырехлетнему мальчику. Об этом в четверг, 14 декабря, «Ленте.ру» сообщила Евгения Кирюшина, официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По словам Кирюшиной, в настоящее время мужчина задержан, возбуждено уголовное дело об истязании, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении под стражу.

«Следствием установлено, что с октября по декабрь мужчина проживал совместно со своей 28-летней знакомой и ее четырехлетним сыном. Оставаясь в квартире один на один с малолетним, он систематически наносил ребенку удары по телу, заставляя выполнять его требования и выражая недовольство относительно поведения ребенка», — сказала она.

Кирюшина отметила, что у мальчика были обнаружены кровоподтеки лица, ушибленная ссадина верхней губы и выбитые передние зубы. Насилием мужчина пытался добиться подчинения от ребенка.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, и задержанный, и мать ребенка — приезжие из Дагестана, квартиру в Мытищах арендовала женщина с ребенком, а мужчина просто проживал у нее.

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