В меню нью-йоркского ресторана включили кроссовки

Нью-йоркский ресторан The Flower Shop, расположенный в Чайна-тауне, выпустил совместную коллекцию с брендом кроссовок класса люкс Koio, сообщает Footwearnews.

Кроссовки из лимитированной серии (100 экземпляров) включены в меню заведения. Цена пары обуви-унисекс из черной кожи с золотым тиснением на заднике и вышивкой золотой нитью в виде цветка составляет 298 долларов.

Ранее бренд Koio выпустил ограниченную серию кроссовок с танцовщиком Джеймсом Уайтсайдом (James Whiteside), премьером труппы American Ballet Theatre.

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Ранее сообщалось, что марка adidas Originals выпустила кроссовки-носки Tubular Doom Soc цвета «ультрафиолет», который институт Pantone назвал оттенком 2018 года. Обувь выполнена из текстиля и дополнена замшевыми вставками. По утверждению производителя, в верхней части обуви размещена «дышащая» мембрана. В продаже кроссовки появятся с 18 декабря. Их стоимость пока не уточняется.

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