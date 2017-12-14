Названа причина неучастия Путина в дебатах

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о причинах, по которым российский лидер не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании. Видео доступно на YouTube-канале «России 24» (с 19:15).

Песков отметил, что это связано с тем, что Путин является действующим главой государства. «В его случае его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию», — указал Песков, добавив, что такие дебаты «достаточно бессмысленны по своей сути».

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Также пресс-секретарь российского лидера понадеялся на то, что телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении принять участие в выборах и аккредитованная на пресс-конференцию Путина 14 декабря, не станет использовать мероприятие в качестве площадки для дебатов с президентом страны. «Пресс-конференция проходит все-таки не для того, чтобы здесь были дебаты. И, я скажу так, что это, конечно же, было бы глубоким неуважением к тысяче журналистов, которые сидят здесь, — задерживать столько внимания на себе. Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве которого она сюда и аккредитовалась», — заявил Песков.

6 декабря Владимир Путин заявил на встрече с работниками завода ГАЗ, что намерен снова баллотироваться на пост главы государства. В тот же день секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина рассказала, что он имеет право отказаться от предвыборных дебатов. Согласно закону «О выборах президента РФ», в случае отказа кандидата от дебатов его могут представлять доверенные лица. Их список он должен будет принести в ЦИК лично вместе с необходимыми для выдвижения документами.

В ходе предвыборной кампании 2012 года Путина, тогда занимавшего пост премьер-министра, представляли кинорежиссер Никита Михалков и директор НИИ скорой помощи имени Джанилидзе, глава Российского медицинского общества Сергей Багненко. В 2004 году президент также отказался от участия в дебатах.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 14 декабря. Ее начало запланировано на 12:00 мск.

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