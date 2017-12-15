Отец звездного школьника со странным носом оказался националистом с калашниковым

СМИ разузнали подробности из детства американского школьника Китона Джонса, которого поддержали десятки голливудских звезд после ролика о травле одноклассниками. Его отец оказался радикальным националистом и наставлял на членов своей семьи автомат Калашникова, сообщает The Sun.

По данным издания, 37-летний Шон Уайт (Shawn White) угрожал убить свою бывшую жену и бил ее по лицу в присутствии маленького Китона. В частности, в прошлом он выломал дверь в доме, где жила женщина с ребенком, зашел с автоматом в руках и пообещал «убить всю ее семью, в том числе и детей».

Женщина сообщила об издевательствах полиции, когда бывший муж попытался переехать ее машиной. Уайта посадили в тюрьму на 11 месяцев, но в день выхода он снова направился к матери Китона с оружием в руках. Сестра мальчика, которой на тот момент было пять лет, в слезах вызывала полицию. Местный суд назначил Уайту еще три года тюремного срока, а также продлевал его из-за побега заключенного.

На фотографиях в Facebook Уайт позирует с обнаженным торсом, на нем видны присущие националистам татуировки «Белая порода» и «Гордость белых».

История Китона Джонса широко распространилась среди американцев: его мать опубликовала видео, на котором мальчик жалуется на травлю в школе. Ролик растрогал многих знаменитостей, они начали распространять это видео и выражали свою поддержку школьнику. Позднее оказалось, что история не так однозначна: мать Китона уличили в откровенной травле темнокожих.

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