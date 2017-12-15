Американку силой выгнали из дома престарелых и заковали в наручники

Хуанита Фитцджеральд, проживавшая в частном доме престарелых в Лейк-Каунти (штат Флорида), была насильно выселена из своей комнаты и отправлена в местную тюрьму. Об этом сообщает WFTV9 ABC.

Администрация заранее предупредила пенсионерку о своем решении ее выселить, так как 94-летняя женщина задолжала за проживание. Однако Фитцджеральд отказалась добровольно покидать комнату, и в результате сотрудники учреждения вызвали полицейских.

Прибывшие на место стражи порядка попытались уговорить упрямую постоялицу пройти на выход с вещами, однако также получили отказ. «Я никуда не пойду отсюда, вы можете меня тащить силой», — заявила она полицейским.

Согласно рапорту патрульных, после этих слов женщина легла на пол и начала оказывать пассивное сопротивление. Стражам порядка удалось посадить нарушительницу в машину, после чего ее отвезли в местную тюрьму. Ей предъявлено обвинение в незаконном проникновении и нахождении на частной территории. Суд над старушкой состоится 27 декабря.

Телеканал отмечает, что в судьбе пожилой женщины хотели принять участие чиновники из социальной службы, а также восемь различных благотворительных организаций и фондов. Однако Фитцджеральд отказалась от всех предложений.

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