В США священника уличили в распространении детского порно в доме престарелых

Бывший священник католической церкви распространял десткую порнографию в доме престарелых для священнослужителей в Нью-Йорке. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на прокуратуру.

В компьютере 96-летнего Гарри Байрна было обнаружено множество фотографий, а также видео с девочками в возрасте от 8 до 14 лет, занимающимися сексом с мужчинами или позирующими на камеру.

По данным издания, Байрн показывал ролики своим знакомым священникам, когда они приходили к нему в комнату.

Судебное заседание назначено на 17 января 2018 года. Байрна, передвигающегося в инвалидном кресле, выпустили под залог.

«Монсеньер Байрн посвятил 72 года своей жизни благотворительности и церкви (...). Сложно представить, что в возрасте старше 96 лет он реально осознавал, что именно находится на его компьютере», — сказал адвокат подозреваемого.

В середине сентября в суд графства Букингемшир (Юго-Восточная Англия) приговорил к двум годам тюрьмы условно 102-летнего британца. Дуглас Хаммерсли был признан виновным по трем пунктам обвинения в развратных действиях в отношении ребенка. Свои преступления он совершал в 70-х годах прошлого века. Его жертве в тот период было от пяти до восьми лет.