Россиян оставили без дополнительного времени на обучение

Министерство образования и науки не будет увеличивать срок обучения в школе и вводить 12-й класс, сообщили радиостанции «Говорит Москва» в ведомстве.

«В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами сроки обучения в российских школах составляют: 4 года на уровне начального общего образования, 5 лет на уровне основного общего образования и 2 года на уровне среднего общего образования, с возможным продлением сроков на каждом уровне для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Указанные сроки позволяют равномерно распределить нагрузку и освоить в полном объеме образовательную программу», — говорится в сообщении министерства.

В Минобрнауки отметили, что подобные запросы поступали к ним и раньше, но они не нашли поддержки ни среди родителей, ни среди педагогов. О продлении летних школьных каникул на месяц в ответе ведомства ничего не сказано.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Власов предложил министру образования Ольге Васильевой продлить обучение в школе на год, а летние каникулы — до 1 октября. По мнению парламентария, если сделать 12 класс профориентированным, то это поможет старшеклассникам определиться с будущей специальностью и в дальнейшем работать в выбранной сфере.

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