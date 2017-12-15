РВСН пообещали запустить в 2018 году в два раза больше ракет

Ракетные войска стратегического назначения в 2018 году планируют провести 12 пусков ракет. Об этом газете «Красная звезда» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

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Он уточнил, что в 2017-м было запущено пять ракет, еще один старт должен состояться до конца года. В планах на следующий год -— 12 пусков, то есть, в два раза больше. По словам командующего, состоящие на вооружении ракеты «Ярс» и «Тополь» схожи по техническим характеристикам, и утилизация носителя путем его запуска существенно удешевляет стоимость летных испытаний боевого оснащения.

Также Каракаев рассказал, что сроки несения боевого дежурства ракетных комплексов «Воевода» (SS-18 «Сатана» по классификации НАТО) планируют продлить до 2024 года, с последующим продлением до 2025-27 годов.

Стратегический ракетный комплекс «Ярс» (обозначение по договору СНВ — РС-24) был разработан в 2000-е годы Московским институтом теплотехники в рамках развития комплексов РТ-2ПМ2 «Тополь-М». На вооружение ракетных войск стратегического назначения оружие поступает с 2009 года.

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