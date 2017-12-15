У московского банка «Солидарность» отобрали лицензию

ЦБ отозвал лицензию у московского Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, проблемы в деятельности «Солидарности» возникли из-за крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. «Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества», — отмечается в сообщении.

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Банк «Солидарность» является участником системы страхования вкладов.

По величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе России.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch, число банков в России может сократиться с 600 до 300 в течение ближайших четырех лет в результате чистки сектора и усиления консолидации. Для обслуживания российской экономики достаточно и 50 кредитных организаций, считают в Fitch.

Центробанк начал регулярно отзывать лицензии у банков в 2013 году. На 1 сентября 2017 года права на ведение банковской деятельности лишились 346 кредитных организаций.