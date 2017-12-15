Россиянин потратил четыре месяца на просмотр роликов в «Одноклассниках»

Житель Хабаровска потратил 3,3 тысячи часов, то есть четыре с половиной месяца, на просмотр видео в «Одноклассниках». Об этом говорится в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В среднем россиянин на протяжении 2017 года тратил около 9 часов в день на просмотр роликов и трансляций.

Еще одним рекордсменом среди пользователей «Одноклассников» стал житель Владимира, который провел почти 6 тысяч часов за прослушиванием музыки в течение года, то есть проигрывал песни по 16 часов в день. Особенно часто россиянин слушал трек Lordly от Feder и Alex Aiono — из общего объема музыки он занял 114 часов.

Согласно результатам исследования в соцсети, рядовые юзеры слушали музыку в среднем около полутора часов в день. В общей сложности видеоролики и трансляции, опубликованные в соцсети, набрали более 450 миллионов просмотров (в прошлом году этот показатель был на уровне 350 миллионов).

В начале декабря стало известно, что один из пользователей сервиса «Яндекс.Музыка» за последние девять месяцев включил песню «Тает лед» группы «Грибы» 1513 раз. В среднем он слушал ее примерно пять раз в день.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!