Российским военным впервые показали новый самолет F-35

Три офицера вооруженных сил России произвели инспекцию авиабазы Эрланн ВВС Норвегии, включая осмотр трех новейших истребителей-бомбардировщиков F-35А, всего лишь месяц назад прибывших в страну из США. Об этом сообщает портал Forsvaret.no.

Это первый случай, когда российским военным дали возможность самим увидеть новый самолет.

Российским офицерам рассказали о боевых возможностях F-35, системе подготовки летчиков. При этом отмечается, что все сделанные фотографии были подвергнуты норвежскому контролю и не нарушают режим секретности.

Инспекция была проведена в рамках заключенного в 2011 году Венского соглашения, согласно которому 57 членов ОБСЕ имеют право проводить периодические проверки армий друг друга.

В октябре сообщалось, что в США зафиксировали всплеск случаев плохого самочувствия пилотов, садящихся за штурвал F-35.

F-35 — семейство малозаметных многофункциональных самолетов пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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