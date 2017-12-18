Банк России рассказал о судьбе купюры в 50 рублей

Банк России заявил, что не собирается заменять 50-рублевую банкноту монетой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«В настоящее время Банк России не планирует производить замену 50-рублевой банкноты монетой аналогичного номинала», — заявили в Центробанке.

В ЦБ также отметили, что банкноты номиналом 50 и 100 рублей — самые ходовые. Средний срок их службы составляет 15 месяцев. При этом 50-рублевая купюра в общем объеме банкнот занимает девять процентов.

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Ранее сообщалось, что депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев после появления в СМИ информации о возможном выведении из наличного оборота купюры достоинством 50 рублей, на которой изображен город, обратился в Банк России с просьбой оставить изображение Санкт-Петербурга на банкнотах.

В субботу, 16 декабря, «Газета.ру» со ссылкой на экспертов сообщила, что Центробанк намерен сократить наличный денежный оборот, а также пересмотреть купюрный и монетный ряды. При этом собеседник издания отметил, что наиболее высока вероятность выведения из оборота банкноты достоинством 50 рублей.

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