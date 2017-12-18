Московская биржа начала торги акциями Банка Астаны в рамках SPO

В четверг, 14 декабря, на Московской бирже начались торги акциями Банка Астаны в рамках SPO. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Основная цель SPO Банка Астаны — расширение рынков капитала и диверсификация фондирования. Кроме того, это хорошая возможность заявить о себе на российском рынке для последующего привлечения денег через облигации. Кредитная организация реализовала на бирже 8 процентов акций на общую сумму 619,56 миллиона рублей.

Андеррайтером размещения выступает инвестиционная компания «Фридом Финанс». В начале декабря стартовало роуд-шоу Банка Астаны и Фридом Финанс в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, где инвесторам предложили дисконт в 6 процентов по акциям банка.

В конце июня 2017 года АО «Банк Астаны» провел IPO на Казахстанской фондовой бирже. Индикативная стоимость ценных бумаг была установлена на уровне 1150 тенге за акцию. Изначально банком на публичном размещении инвесторам было предложено ценных бумаг на 2,5 миллиарда тенге. Из-за повышенного спроса объем предложения увеличили до 6,5 миллиарда тенге. При этом заявок было подано на 7,5 миллиарда тенге. Таким образом, переподписка составила 2,6 раза.

В настоящее время Банк Астаны демонстрирует лучшую в казахстанском банковском секторе динамику по основным показателям. Прогнозируемая прибыль по 2017 году 1,5 миллиарда тенге (почти 270 миллионов рублей). Собственный капитал банка вырос за год более, чем в два раза, до 44 миллиардов тенге (около 7,9 миллиарда рублей) в 2016 году — 17,6 миллиарда тенге (3,1 миллиарда рублей). Банк дальше продолжит капитализацию за счет привлеченных на МосБирже денег от размещения.

По словам заместителя председателя правления BCC Invest Александр Дронин, банк «протоптал тропинку» для выхода казахстанских компаний на биржу, в том числе и российскую. Это очень хороший прецедент. «Привлеченные на SPO деньги для него сейчас совершенно не лишние, поскольку ему нужно вкладываться в IT-инфраструктура, развивать запущенное недавно мобильное приложение. Кроем того, размещение акций на Московской бирже — это, безусловно, позитивная оценка экономической ситуации и действий регуляторов в России», — отметил эксперт. «В целом размещение Банка Астаны прошло успешно (была небольшая «переподписка»), поэтому сам факт должен положительно сказаться на имидже Московской биржи», — подчеркнул эксперт.

Банк Астаны сфокусирован на карточных продуктах и диджитализации бизнес-процессов, которые стремятся к 100 процентам. Кредитная организация пионер цифрового банкинга в Казахстане, который подходит комплексно к внедрению новых сервисов и продуктов.

При этом, в отличие от своих российских коллег, Банк Астаны начал нарабатывать свою базу клиентов с дебитных карт, а не с кредитных. Узнав свою аудиторию через big data, кредитная организация оказалась готова предложить своей аудитории до 100 тысяч кредитных карт. В настоящее время банк выдал 600 тысяч дебитовых карт. В рамках планового развития банка, в соответствии с новой бизнес-стратегией, в ноябре 2015 года собственный капитал кредитной организации был дополнительно увеличен акционерами на 4,5 миллиарда тенге, что придало новый импульс для деятельности Банка.

Банк Астаны — пионер цифрового банкинга в Казахстане. Банк Астаны стал лучшим в Казахстане Digital банком 2017 года по версии журнала Global Finance. Банковский сектор Казахстана представлен 33 банками, Банк Астаны занимает 17 место по активам. Кредитная организация работает в восьми регионах Казахстана — Алма-Аты, Астана, Атырау, Актау, Чимкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Павлодар. В среднесрочной перспективе банк планирует значительно увеличить региональную сеть в крупных областных центрах и городах промышленного значения республики.

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана в 2017 году ожидается на уровне 3,1 процента, в 2018 году — 3 процента. Банковский сектор Казахстана представлен 33 банками, банк Астаны занимает в нем 17 место по активам.