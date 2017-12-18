Игрок юношеской команды по водному поло умер на турнире

В Дзержинске Нижегородской области 14-летний ватерполист умер от разрыва аорты во время турнира среди юношей до 17 лет, сообщает V1.ru.

Спортсмен, выступавший за сборную Волгоградской области, почувствовал себя плохо после матча с командой из Санкт-Петербурга. Скорой помощи, которая должна присутствовать во время любых соревнований, на месте не было.

Первую помощь до прибытия медицинской бригады оказала медсестра спорткомплекса. Молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Источник V1 в спорткомитете Волгоградской области сообщил, что перед турниром юноша прошел медосмотр, который не выявил отклонений.

В июле в Приморском крае 16-летний подросток умер во время занятий по спортивному ориентированию. Сообщалось, что ранее у него было обнаружено заболевание, не позволявшее заниматься в секции и участвовать в соревнованиях.

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