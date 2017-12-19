Россияне стали работать больше и зарабатывать меньше

Россияне за последний год стали работать на несколько часов больше, при этом оплаты сверхурочных добиваются меньше половины. Таковы данные мониторинга Российской академии народного хозяйства при президенте РФ (РАНХиГС), которые приводит «Коммерсантъ».

Как выяснили в РАНХиГС, за три квартала 2017 года на одного работника больших и средних предприятий в среднем пришлось 1 297 рабочих часов. Это на 17 часов больше, чем за три квартала 2016-го. При этом рост числа рабочих часов не привел к пропорциональному увеличению стоимости рабочей силы, отметили в академии.

Работодатели, по данным РАНХиГС, оплачивают сверхурочные только трети сотрудников, которые работают больше 40 часов в неделю. Реже всего получают дополнительную оплату работники торговли и бытового обслуживания (25 процентов), чаще всего — руководители (52 процента).

Из-за роста занятости на основном месте работы россияне стали меньше подрабатывать, добавляют в академии: в 2017 году вторая работа была у 1,6 миллиона человек, годом ранее — у 2,4 миллиона.

Как пишет «Коммерсантъ», этот тренд может объяснить ситуацию со снижением реальных доходов при параллельном официальном росте зарплат и соцвыплат. По предположению газеты, неофициальные доходы россиян упали из-за увеличения загрузки на работе, что сократило их участие в теневой экономике.

По данным Счетной палаты, реальные располагаемые доходы россиян за январь-октябрь упали на 1,3 процента по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом зарплаты в России за эти же месяцы выросли на 3 процента.

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