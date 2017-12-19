Дуров назвал причину сбоя в Telegram

Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в своем Twitter назвал причины сбоя в работе мессенджера Telegram, который наблюдался вечером понедельника.

«Из-за невероятного роста [трафика] в последнее время примерно в 17 часов по Гринвичу (20:00 мск — прим. «Ленты.ру») сообщения доставлялись медленнее обычного. Мы внесли некоторые изменения, завтра (во вторник — прим. «Ленты.ру») все должно быть хорошо», — написал он.

В понедельник пользователи Telegram пожаловались на то, что отправка и получение сообщений либо работала с задержкой, либо не функционирует вовсе. Кроме того, часть юзеров заявила о проблемах с авторизацией. Неполадки коснулись как десктопной, так и мобильной версии сервиса.

Предыдущий крупный сбой в работе приложения был зафиксирован в сентябре. Тогда юзеры лишились возможности обмениваться сообщениями в личных и групповых чатах, но позднее представители сервиса отчитались о возобновлении работы и извинились перед клиентами за неполадки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!