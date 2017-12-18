В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о неполадках в работе сервиса. Резкий всплеск жалоб также зафиксирован на сайте Down Detector.
Многие жалуются на то, что отправка и получение сообщений либо работает с задержкой, либо не функционирует. Кроме того, часть юзеров испытывают проблемы с авторизацией. Неполадки коснулись как десктопной, так и мобильной версии сервиса.
Пользователи Twitter сообщают, что проблемы затронули не только российских пользователей.
Администрация Telegram пока не прокомментировала ситуацию.
Последний крупный сбой в Telegram был зафиксирован в сентябре. Тогда юзеры лишились возможности обмениваться сообщениями в личных и групповых чатах, но позднее представители сервиса отчитались о возобновлении работы и извинились перед клиентами за неполадки.