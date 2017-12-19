Финский депутат поборолся с домогательствами и полез целоваться к коллеге

Депутат финского парламента Теуво Хаккарайнен (партия «Истинные финны») во время новогоднего корпоратива в состоянии алкогольного опьянения полез целоваться к женщине-депутату Веере Руохо. Об этом сообщает Yle.fi.

Издание отметило, что по иронии судьбы случай произошел на той же неделе, когда парламент обсуждал сексуальные домогательства в финском обществе.

После инцидента Хаккарайнен принял решение добровольно покинуть пост второго заместителя председателя партии. В свою очередь, парламентская фракция сообщила в пресс-релизе, что не поддерживает сексуальные или прочие домогательства ни в какой форме, а состояние опьянения не является ни малейшим оправданием. Также однопартийцы напомнили народному избраннику, что в случае повторения недостойного поведения следующим шагом станет исключение.

Кроме того, товарищи по фракции посоветовали Хаккарайнену держаться подальше от спиртного. Спикер парламента Мария Лохела сообщила, что подумает об отмене рождественских корпоративов в стенах главного законодательного органа страны, поскольку недостойное поведение депутатов было замечено на них и ранее.

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