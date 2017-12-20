«Аэрофлот» объявил акцию по продаже авиабилетов по сниженным тарифам. Скидка может достигать 50 процентов, говорят агенты по продаже билетов. Специальное предложение приурочено к 95-летию, которое компания будет отмечать 17 марта 2018 года.

По словам продавцов, билеты по выгодным праздничным тарифам можно оформить с 20 по 27 декабря 2017 года, а в качестве даты вылета можно выбрать любой из 95 дней в период с 15 января по 20 апреля 2018 года. Перелет в обратном направлении необходимо совершить не позднее 27 апреля 2018 года. В акции участвуют только билеты эконом-класса.

Количество авиабилетов в рамках акции ограничено. При этом доступность мест на каждом рейсе в рамках географии и сроков действия акции не гарантируется.

«Аэрофлот» является крупнейшим перевозчиком России и одной из старейших авиакомпаний мира. Он ведет свою родословную от российского акционерного общества Добровольного воздушного флота «Добролет», основанного 17 марта 1923 года. «Аэрофлот» является самым сильным брендом в России и среди авиакомпаний всего мира по версии независимого оценщика брендов Brand Finance. В декабре 2017 года он также получил престижную премию World Travel Awards в номинации «Лидирующий авиационный бренд мира».