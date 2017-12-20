У взорвавшего гранату в жилом доме Ставрополя мужчины нашли бомбу

Полиция обнаружила самодельное взрывное устройство в квартире мужчины, убитого после взрыва в многоэтажке в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Самодельное взрывное устройство до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте обнаружено в квартире в Ставрополе», — сказал собеседник агентства.

Злоумышленник устроил взрыв в жилом доме в ночь на 20 декабря. По предварительной информации, он взорвал гранату. Полиция эвакуировала 126 человек, в том числе 15 детей.

Мужчину убили после того, как он отказался выйти и сдаться. Пятый канал передавал, что операция длилась около часа, очевидцы сообщили о 10-15 выстрелах и угрозах со стороны подозреваемого устроить еще один взрыв.

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