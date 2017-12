Для чемпионов создали кольца

Японский бренд Comme des Garçons создал коллекцию перстней специально для чемпионов. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает HighSnobiety.

Украшения сделаны из серебра, также их можно выполнить на заказ. Они включают в себя гравировки в виде надписей Live free («Живи свободно»), Strong will («Сильная воля») и My energy comes from freedom («Моя энергия исходит от свободы»). Также изображен логотип компании и цифра «один».

Материалы по теме С руками оторвут Часы и украшения на каждый день ценой до двух тысяч евро

Практически каждое кольцо украшено драгоценными камнями. Купить украшения можно в торговых центрах Dover Street Market и заказать онлайн на сайте бренда.

2 октября сообщалось, что показ Comme des Garçons в рамках проходившей в Париже Недели моды состоялся в бальном зале посольства России во Франции.

Comme des Garçons — японский бренд одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Компания активно сотрудничает с российским дизайнером Гошей Рубчинским. Основные показы марки проходят в рамках Недели моды в Париже.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!