ЦИК предоставит Подмосковью рекомендации по организации голосования инвалидов

Проблемы избирательной системы Московской области обсудили на очередном заседании в Центризбиркоме России в среду, 20 декабря. Об этом «Ленте.ру» рассказала председатель Избирательной комиссии региона Ирина Анатольевна Коновалова.

В частности, на заседании обсуждались вопросы организацией избирательного процесса на выборах в городских округах Мытищи, Клин и использование административного ресурса в городском округе Шаховская в преддверии выборов президента.

17 декабря в Клину состоялись выборы депутатов Совета депутатов. Однако результаты голосования, которое было организовано в доме-интернат для престарелых и инвалидов были признаны недействительными.

«В этом голосовании участвовали два члена УИК с правом решающего голоса и член комиссии с правом совещательного голоса Важенков А.В., который в свою очередь снимал на видеопленку как проходил процесс голосования вместо того, чтобы исполнять свои полномочия в рамках Закона, и своевременно предотвратить нарушения в части организации данного голосования. С точки зрения Закона нарушения при оформлении личных заявлений этими избирателями действительно были. Однако, они являются инвалидами, немощными людьми, которым требуется посторонняя помощь, но так как в Законе отсутствуют положения, разрешающие воспользоваться помощью третьих лиц, то ими допускались неумышленные ошибки, которые привели к признанию данного голосования недействительным», — говорится в сообщении.

В ЦИК проанализировали ситуацию и приняли решение о разработке методических рекомендаций по голосованию данной категории граждан, уточнила Коновалова. В ближайшее время они поступят в регион.