Воробьев оценил организацию выборов в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что выборы в регионе были организованы на высоком уровне. Об этом во вторник, 12 сентября, пишет РИАМО.

«Большое количество муниципальных выборов было в Подмосковье, и все они прошли на высоком организационном уровне», — сказал Воробьев на заседании облправительства.

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Он также поблагодарил граждан, пришедших на избирательные участки.

В единый день голосования, 10 сентября, по всей стране за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга, прошли свыше 5,8 тысячи выборов и референдумов разного уровня.

В Московской области состоялись 82 избирательные кампании, включая довыборы депутата в Мособлдуму, глав 21 муниципального образования и 60 кампаний по выборам представителей в органы местного самоуправления.