Улюкаев за пять дней распробовал кашу в СИЗО

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев остался доволен меню в следственном изоляторе. Об этом агентству «Москва» сообщил источник из окружения экс-чиновника.

«У него все хорошо, настроение хорошее, позитивное. Ему очень нравится меню в СИЗО, говорит, что очень вкусная каша», — рассказал собеседник агентства.

Как передает источник, бывшему министру по душе не только еда, но и уровень медицины, и в скором времени он планирует посетить стоматолога. Все необходимые вещи у Улюкаева также при себе. «У него все есть: и лекарства, и одежда», — сообщил источник.

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Алексей Улюкаев содержится в СИЗО «Матросская тишина». В настоящее время он находится на карантине, но позже будет переведен в камеру.

15 декабря бывший министр экономического развития был признан виновным во взяточничестве. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, будучи главой ведомства, Улюкаев требовал от компании два миллиона долларов за одобрение сделки по приватизации «Башнефти».

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