Германия призналась в неготовности к последствиям терактов

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, совершенного в прошлом году, были допущены ошибки. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Однако мы сделали все, что в человеческих силах», — добавила она, выступая на церемонии в память о погибших.

Министр юстиции Хайко Маас заявил, что немецкое правительство «не было достаточно подготовлено к последствиям такой террористической атаки». «За это мы можем только извиниться перед родными погибших и пострадавших», — отметил он.

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Глава ведомства предложил создать правительственную координационную комиссию для улучшения связи с жертвами будущих аналогичных нападений и призвал внести изменения в законодательство. В частности, они должны позволить всем пострадавшим получать равные медицинские услуги и компенсации вне зависимости от обстоятельств террористических атак и от гражданства.

Семьи погибших неоднократно критиковали местные власти за то, что не могли получить своевременной информации о состоянии дел, а также за выставленные им счета за оплату вскрытия тел их родных. Некоторые родственники жертв теракта обвинили главу немецкого правительства в бездействии, отметив, что она ни разу не вступила с ними в контакт.

Встречу с родными погибших сама Меркель охарактеризовала как «жесткую, но откровенную».

Грузовик, за рулем которого находился 24-летний выходец из Туниса Анис Амри, 19 декабря 2016 года протаранил толпу на Рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Нападавший скрылся. Власти ФРГ квалифицировали произошедшее как теракт. Амри объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.

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