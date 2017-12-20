Головы украинцев оградили от дубинок

Кабинет министров Украины утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать военнослужащие Национальной гвардии. Такое решение принято на заседании правительства в среду, 20 декабря, сообщают «Украинские новости».

Силовикам разрешили использовать резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники, служебных собак и лошадей, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, устройства для отстрела резиновых пуль и бронемашины без вооружения. При температуре воздуха выше плюс 10 градусов нацгвардейцы также могут применить водометы.

Перед применением спецсредств военные Нацгвардии должны минимум два раза через громкоговоритель предупредить об этом нарушителей, а после применения — обеспечить потерпевшим предоставление медицинской помощи.

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Использование спецсредств запрещено в учебных заведениях, больницах, и дипломатических представительствах без их письменного согласия. Кроме того, силовики не могут применять наручники больше двух часов, светошумовые устройства ближе двух метров, бить дубинками по голове, шее, ключице, половым органам и животу, а также использовать слезоточивые и раздражающие средства.

18 декабря в результате штурма сторонниками Михаила Саакашвили Октябрьского дворца в Киеве пострадали 60 стражей порядка. 15 нацгвардейцев были госпитализированы. Политик заявил, что не причастен к штурму.

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