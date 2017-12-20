Британец запретил полякам удить рыбу и поплатился за это

Поляк Радо Папиевски, живущий в Великобритании, намерен судиться с фирмой, оскорбившей выходцев из Восточной Европы. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает BBC News.

В настоящее время он собирает деньги на подачу иска и прочие судебные расходы. Раздражение Папиевски вызвала компания Field Farm Fisheries, владеющая несколькими водоемами, где разводят рыбу. Перед входом на территорию администрация повесила плакат с надписью: «Рыбаки из Польши и Восточного блока не допускаются. Никаких детей и собак».

По мнению Папиевски, подобное заявление «дискриминирует людей из Польши и других восточноевропейских государств». Хозяин фирмы отказался снимать объявление, обозвав рыбаков из Восточной Европы «ворами». По его словам, он неоднократно ловил любителей посидеть с удочкой в момент «кражи рыбы».

«Если они хотят называть меня расистом за то, что я не даю ворам проникать на свою частную территорию, то пусть называют. Я знаю, что прав и делаю правильные вещи», — заявил владелец Field Farm Fisheries.

Поводом для разногласий стали различия в менталитете. В искусственном водоеме рыба принадлежит владельцу. Англичане отпускают улов обратно в пруд, чтобы ее могли поймать и другие. Однако выходцы из Восточной Европы зачастую забирают добычу с собой.

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