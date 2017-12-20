Сотрудничество церковников с чекистами сочли нормой

Общество не должно негативно воспринимать священнослужителей, которые при советской власти сотрудничали с органами государственной безопасности. Такое мнение высказал историк Церкви Алексей Беглов, его слова приводит ресурс «НГ-Религии».

«Госбезопасность активно принуждала священнослужителей давать подписки о сотрудничестве, а степень участия в чекистских операциях завербованных таким образом людей часто преувеличивалась», — считает он.

По мнению историка, подписи под требованиями сотрудничества со спецслужбами были инструментом давления не только на духовенство. «Известны случаи, когда во время Большого террора в Сибири местные органы госбезопасности не справлялись с выполнением плана по репрессиям и так называемые агенты шли на расстрел или в лагеря. Их не стоит воспринимать как коллаборационистов и агентов власти», — отметил Беглов, добавив, что таковые тоже были, например, среди бывших обновленцев.

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Другой историк, Михаил Одинцов, подчеркнул, что случаи осознанного сотрудничества служителей культа с чекистами были единичны. «Попытки представить историю Московского патриархата как их проект — это полный вымысел», — полагает он. Эксперт пояснил, что многие церковники даже не знали, что общаются с сотрудниками спецслужб, поскольку те всегда представлялись журналистами или партийными деятелями.

Дискуссия на эту тему развернулась после того, как историк, бывший священник Андрей Берман опубликовал в Facebook фотокопии документов, свидетельствующих о том, что советские органы госбезопасности направляли церковную жизнь в нужное им русло. Им были представлены несколько директив Наркомата государственной безопасности СССР, обнаруженных историком из Львова Романом Скакуном. Из документов следует, что власти активно занимались вербовкой духовенства и в целом курировали деятельность Русской православной церкви.

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