Призвавшему вернуть Крым России учителю отменили украинский приговор

Верховный суд Крыма отменил приговор, который шесть лет назад был вынесен украинским судом в отношении крымского учителя и общественника Валерия Подъячего за призыв вернуть полуостров России. Об этом в среду, 20 декабря, сообщил РИА Новости его защитник в суде Олег Бондаренко.

Адвокат назвал данное решение «половинчатым», так как суд не предусмотрел право его подзащитного на реабилитацию, и отметил, что оно будет обжаловано. «Его [Подъячего] доброе имя должно быть восстановлено», — добавил он.

В 2011 году Апелляционный суд Крыма приговорил учителя математики и основателя пророссийского общественного движения «Народный фронт "Севастополь — Крым — Россия"» Подъячего к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Общественника обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины после того, как он публично призвал объявить Крым территорией, находящейся под юрисдикцией России, и вывесить российский флаг на всех госучреждениях региона.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. 16 марта в регионе состоялся референдум, в ходе которого, по официальным данным, подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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