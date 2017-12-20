Принявший постриг полицейский раскрыл секрет женской верности

Бывший капитан полиции, настоятель строящегося деревенского храма в Красногорском районе Подмосковья иеромонах Симеон (Мазаев) рассказал газете «Крестовский мост», как остаться мужчиной и сохранить отношения с любимой женщиной на всю жизнь.

«Мой студент, если он серьезно собирается стать священником, может жениться только один раз. Ему жизненно необходимо не пробудить на время интерес к себе какой-нибудь девушки, а влюбить ее в себя навсегда», — пояснил актуальность вопроса иеромонах.

По его словам, самый главный секрет — дать понять избраннице, что есть «действительно нечто важное, значительно более важное, чем она». «Для того чтобы на вас был направлен восхищенный взгляд женщины, ваш взгляд должен быть направлен не на женщину, а на небо или вдаль за горизонт», — уточнил он.

Священник посетовал, что современным мужчинам не хватает мужественности. По этой теме он защитил диссертацию «Тема мужества в философии: онтологический аспект», а также написал книгу «Мужская философия. Быть настоящим мужчиной», которая вышла в издательстве «Даниловский благовестник». Указывается, что она станет началом цикла монастырских изданий о гендерных взаимоотношениях.

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