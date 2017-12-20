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Обхватившего двумя руками стакан Трампа заподозрили в употреблении наркотиков

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В сети обратили внимание на видео, опубликованное в Twitter-аккаунте AynRandPaulRyan, в котором фигурирует президент США Дональд Трамп, держащим стакан с водой двумя руками. «Кто-нибудь может пожалуйста объяснить, почему, чтобы выпить стакан воды, Трампу требуется две детские ручонки?» — поинтересовался он.

Пост AynRandPaulRyan набрал более 2,7 тысячи лайков, тысячи репостов и превлек пользователи социальной сети, которые посмеялись над американским лидером и предположили, что Трамп употребляет наркотики. «Это человек точно употребляет. Я серьезно», — заявил один из них.

«Тут он еще спокоен. Но если вспомнить его дикие кокаиновые глаза. Я не уверен. А может он просто психопат?» — поинтересовался другой.

Некоторые заметили, что необычное поведение Трампа можно объяснить каким-нибудь серьезным заболеванием. Среди предложенных вариантов оказались диабет, гипертония, сердечная недостаточность, слабоумие и деменция. «В научных кругах такое называют кретинизмом», — подсказал пользователь с ником bshields68.

В середине Трампа засмеяли за неуклюжий глоток воды из бутылки во время выступления, посвященного турне по Азии. Пользователей позабавило, что президент взял бутылку двумя руками и сделал резкий неловкий глоток.

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