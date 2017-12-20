Футболисты зарезали быка на стадионе ради победы

Футболисты египетского клуба «Аль-Ахли» зарезали быка на стадионе, чтобы снова начать побеждать. Об этом сообщает BBC News.

Церемония прошла на домашней арене команды в Каире, мясо было роздано бедным. К такой процедуре игроки клуба решили прибегнуть после поражения, которое стало для команды первым в национальном чемпионате с июня 2016 года. Безвыигрышная серия составила два матча, в прошлую пятницу «Аль-Ахли» сыграл в ничью с клубом «Танта» со счетом 1:1.

После 11 туров каирская команда идет на третьем месте в национальном чемпионате, отставая от лидирующего «Исмаили» на 4 очка, но имея две игры в запасе.

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