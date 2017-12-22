Российские туристы застряли в Китае без денег и лекарств

С китайского острова Хайнань третий день не могут вылететь 150 российских туристов, сообщает «Фонтанка».

Туроператор «Матрешка-тур» объяснил, что рейс был запланирован на 19 декабря, однако его переносили из-за того, что авиакомпания «Икар» (PegasFly) не договорилась с авиационными властями Хайкоу о предоставлении слотов для чартеров. Сообщается, что вылет назначен на 22 декабря на 14:00 мск.

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Туристов поселили в гостиницы, однако предоплачены у них только завтраки и ужины. Обеды приходится оплачивать за свой счет — данные расходы туроператоры не компенсируют. Также проблемы возникают у пожилых россиян, у которых закончились лекарства. Многие жалуются на то, что у них проблемы с работодателями из-за незапланированного затянувшегося отпуска.

Родственники пассажиров ведут переговоры с принимающей стороной. Они рассказали, что проблемы возникли из-за сокращения чартерной программы туроператоров, инициированной Росавиацией. Каждый пятый рейс многих российских авиакомпаний был отменен.

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