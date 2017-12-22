Челябинец попал в колонию за слишком горячее молоко

Мировой судья в Копейске (Челябинская область) приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима местного жителя, напоившего грудного ребенка слишком горячим молоком, что привело к ожогу пищевода. Об этом в пятницу, 22 декабря, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили «Интерфакс».

Суд установил, что 31-летний мужчина в сентябре дал ребенку бутылочку с молоком, подогретым выше 60 градусов. В результате малыш получил ожог слизистой рта, глотки и пищевода с прободением стенки.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Наказание вынесено с учетом ранее имеющейся судимости за причинение смерти по неосторожности.

20 декабря стало известно, что в Башкирии няня избила восьмимесячного малыша, который плакал и не давал ей смотреть телевизор.

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