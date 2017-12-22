Девять человек в Москве помогали террористам с документами и попались ФСБ

Девять человек, работавших в так называемом центре помощи мигрантам, задержаны за оформление документов нелегалам. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

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«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел пресечена противоправная деятельность участников этнической группы, причастных к организации канала легализации в РФ незаконных мигрантов из Центрально-Азиатского региона (ЦАР), в том числе, сторонников международных террористических организаций», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Участники группы вели свою деятельность под эгидой одного из центров помощи мигрантам, оказывающих юридические консультации по вопросам миграции.

В ходе операции были ликвидированы две подпольные лаборатории, оснащенные спецоборудованием для изготовления поддельных документов. Изъято большое количество бланков и изготовленных паспортов граждан государств ЦАР, патентов, миграционных карт, водительских удостоверений, дипломов о высшем образовании, медицинских, трудовых книжек и других документов учета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции.

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