Новогодними игрушками нарядили шубу

Модный дом Prada выпустил мини-фильм «Подарки почтальона». Ролик опубликован Instagram-аккаунте бренда

Под видео указано, что оно является частью рождественского проекта компании. В фильме женщина наряжает шубу новогодними игрушками выпущенными под брендом Prada, надевает ее и уходит.

Prada — итальянская компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в Милане в 1913 году. По данным на 31 января 2015 года, Prada владеет 594 магазинами.

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