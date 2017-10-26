Миллениалы и китайцы заставили модные дома выпускать кроссовки

Доходы мирового рынка люксовых брендов в 2017 году увеличатся на пять процентов — до 263 миллиардов евро, — благодаря маркам, специализирующимся на уличной моде. Об этом говорится в исследовании Bain & Co, передает Reuters.

Компания отмечает, что резкое изменение интересов в модных сферах произошло благодаря миллениалам и китайским покупателям (32 процента потребителей), которые предпочитают носить спортивную обувь, пуховики и так называемую уличную одежду вместо платьев, костюмов и туфель на каблуках. При этом в исследовании говорится, что компании стараются привлечь молодую аудиторию и устранить ценовой разрыв между Европой и Азией.

«Люксовые компании переосмыслили свои стратегии и теперь восстанавливают доверие клиентов. Традиционные красивые фотографии, на которых на фоне красочного пейзажа изображен продукт, уже не привлекает аудиторию», — рассказал соавтор исследования Федерика Левато (Federica Levato). По его прогнозам, к 2025 году на девять процентов вырастут продажи вещей в онлайн-магазинах.

Кроме того, бренды начали все чаще обращаться к социальным сетям и коллаборациям с поп-звездами или трендмейкерами, что неизбежно приводит к успешным продажам, говорится в исследовании. Активнее всего в настоящее время продаются кроссовки, майки и джинсовая одежда.

Так, например, в сентябре Prada представила новую коллекцию одежды, попытавшись привлечь молодежь комиксами. А летом косметический бренд M.A.C запустил проект Future Forward — коллаборацию с тремя популярными представительницами музыкальной индустрии.