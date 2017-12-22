Пассажир попавшей в аварию маршрутки избил виновника ДТП

В Кургане пассажир попавшей в ДТП маршрутки избил предполагаемого виновника аварии. Видеозапись инцидента была опубликовано в группе «Курган» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как не доехавший до нужной остановки мужчина подходит к водителю грузовой «Газели» и наносит ему удары в грудь и живот.

Уточняется, что ДТП произошло еще 21 декабря около полудня. По словам очевидцев, виновником был мужчина, управлявший грузовым автомобилем — он выехал наперерез водителю маршрутки.

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