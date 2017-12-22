Поедающего пельмени дома Навального массово расстреляли в интернете

Вечером в пятницу, 22 декабря, на ряде страниц социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об убийстве политика Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал «2ch/Двач».

Скриншот: «2ch/Двач» / Telegram

Как отмечается, изначально сообщение об убийстве Навального появилось в фейковом аккаунте издания Meduza (авторы канала указывают, что на тот момент у этой страницы было 500 подписчиков), после чего репост записи сделали такие паблики, как VK Music, VK Mobile и VK Messenger, снабдив ее подписью «Демократия».

Скриншот: «2ch/Двач» / Telegram

Сам политик в Twitter заявил, что «сидит дома и ест пельмени на ужин».

На странице «Медузы» «ВКонтакте» также размещен скриншот записи с сообщением об убийстве Навального, сделанной от имени Meduza. В комментарии к посту указывается, что работники издания «ничего подобного не писали и не постили».

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