Поедающего пельмени дома Навального массово расстреляли в интернете

Вечером в пятницу, 22 декабря, на ряде страниц социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение об убийстве политика Алексея Навального. Об этом сообщает Telegram-канал «2ch/Двач».
Как отмечается, изначально сообщение об убийстве Навального появилось в фейковом аккаунте издания Meduza (авторы канала указывают, что на тот момент у этой страницы было 500 подписчиков), после чего репост записи сделали такие паблики, как VK Music, VK Mobile и VK Messenger, снабдив ее подписью «Демократия».
Сам политик в Twitter заявил, что «сидит дома и ест пельмени на ужин».
На странице «Медузы» «ВКонтакте» также размещен скриншот записи с сообщением об убийстве Навального, сделанной от имени Meduza. В комментарии к посту указывается, что работники издания «ничего подобного не писали и не постили».