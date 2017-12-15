В Кремле объяснили нежелание называть Навального по имени

Президент России Владимир Путин в публичных выступлениях действительно не называет оппозиционера Алексея Навального по имени, заметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 15 декабря.

«По всей видимости связано с отношением к этому человеку, которое вчера президент и не скрывал во время пресс-конференции», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, почему президент не назвал фамилию оппозиционера после слов телеведущей Ксении Собчак.

Представитель Кремля также опроверг предположение, что ответ президента можно считать признанием того, что решение о недопуске оппозиционера к президентским выборам было политическим. «Нет. У нас не было такого впечатления. В данном случае мы считаем это впечатление ошибочным», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Собчак заявила, что в России есть достойные кандидаты в президенты от оппозиции, в частности, Алексей Навальный. Путин в свою очередь заметил, что на сегодняшний день у оппозиции нет позитивной программы, что может привести к дестабилизации ситуации в стране. Навального он сравнил с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Ранее в тот же день Дмитрий Песков, комментируя вопрос о конкуренции действующему главе государства на грядущих выборах, высказал мнение, что на данный момент «еще не созрел конкурент Путина даже близко».

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